Zum Wochenstart geraten Europas Rüstungsaktien erneut ins Minus. Rheinmetall, Renk und Hensoldt geben nach, weil in Berlin überraschend Bewegung in die diplomatischen Gespräche zur Ukraine gekommen ist. Der Blick für Rüstungsinvestoren richtet sich zum Wochenstart nach Berlin, wo die USA, Europa und die Ukraine über ihre gemeinsame Haltung gegenüber Russland verhandeln. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, dass Deutschland auf einen dauerhaften Frieden dränge und die bevorstehenden Entscheidungen schwierig würden. Konkrete Inhalte blieben zwar unter Verschluss, doch es soll um den ukrainischen 20-Punkte-Plan, wirtschaftliche Fragen und strategische Sicherheitsthemen gegangen sein. Die …