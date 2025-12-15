



Das Bundeskartellamt hat heute der Erweiterung eines bestehenden Gemeinschaftsunternehmens von Rheinmetall Landsysteme GmbH, Südheide, und KNDS Deutschland GmbH & Co. KG, München, zugestimmt. Die beiden Unternehmen betreiben bereits gemeinsam die PSM Projekt System & Management GmbH, die ursprünglich zur Abwicklung eines Auftrags zur Lieferung des Schützenpanzers Puma gegründet wurde. Die bisherige organisatorische Struktur von PSM soll künftig auch für einen noch zu vergebenden Auftrag der Bundeswehr zur Entwicklung und Lieferung eines neuen Kampfpanzers genutzt werden. Dieser Kampfpanzer ist als Zwischenlösung vorgesehen, bis ab voraussichtlich 2045 ein im deutsch-französischen Verbund entwickelter neuer Hauptkampfpanzer ausgeliefert wird.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Bei der wettbewerblichen Bewertung haben wir berücksichtigt, dass keines der beiden Unternehmen in der Lage gewesen wäre, die Anforderungen dieses Projektes alleine zu erfüllen. Auch über das konkrete Vorhaben hinaus ist keine Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu erwarten".



Die Bundeswehr hat als Auftraggeber konkrete Vorstellungen bezüglich der erforderlichen Waffensysteme, die die Unternehmen nur gemeinsam erfüllen können. Es soll sichergestellt werden, dass die Bundeswehr bereits in wenigen Jahren erste Fahrzeuge erhalten kann.





