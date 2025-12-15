Zu Wochenbeginn stehen die Aktien aus der Rüstungsbranche wieder etwas unter Druck. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verlieren an Boden, nachdem es in Berlin zu Beratungen zwischen Delegationen und Ukraine und der USA gekommen ist. Diese sollen bislang durchaus gut gelaufen sein.Es seien große Fortschritte erzielt worden, so der US-Sondergesandte Steve Witkoff in einer Bewertung der Gespräche auf X. Was in der rund fünf Stunden andauernden Beratung konkret besprochen wurde, bleibt zwar unklar. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...