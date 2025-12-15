Der Aktienkurs des größten norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg Gruppen verlief ähnlich wie der von Rheinmetall. Seit Anfang 2024 von rund 10 € stieg sie bis Mitte 2025 auf knapp 35 €. Mittlerweile ist der Kurs wieder deutlich gefallen und steht am Montag aktuell bei 21,20 €. Sind das jetzt wieder gute Einstiegskurse? Aufbau eines Satellitenprogramms Zusammen mit den deutschen Unternehmen Helsing und Hensoldt soll bis 2029 ein souveränes Satellitensystem ...

