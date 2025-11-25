Investoren mögen es, wenn Unternehmen von mehreren Wachstumstreibern profitieren. Bei Titeln aus dem Silber-Sektor sind das einmal die wachsende industrielle Nachfrage im Zuge von Elektrifizierung und Hightech-Anwendungen und die zunehmende Bedeutung von Edelmetallen als Anlageklasse. Während Gold als klassische Krisenversicherung gilt, denken Investoren an Silber in diesem Zusammenhang nicht automatisch. Dabei hat auch Silber in der Vergangenheit von Krisen profitieren können. Wir zeigen, warum Silber gerade jetzt als Investment interessant ist und stellen drei Unternehmen aus dem vielversprechenden Sektor vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...