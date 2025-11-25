Am Donnerstag der Vorwoche hatten wir hier im Express-Service getitelt: "Rigetti Computing: Geben die Bären auf?" Im Text hatten wir auf die katastrophale Kursentwicklung seit dem Hoch im Oktober hingewiesen und einen Einstiegskurs genannt, der sich als Treffer ohne Gewinn herausgestellt hat. Der Kurs hat weiter nachgegeben und ist am Freitag unter die Unterstützung geraten. Der Ausflug nach unten wurde bei 18,35 Euro beendet und vielleicht kommt ...

