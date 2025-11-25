© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Renk präsentiert starke Ziele bis 2030. Doch der echte Wachstumsschub startet erst 2028. Was hinter der Verzögerung steckt und warum die Aktie trotzdem spannend bleibt.Renk hat auf seinem Capital Markets Day in Augsburg klargemacht, dass der große Wachstumsschub erst 2028 einsetzen wird. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research berichtet, dass die Finanzziele für 2030 weitgehend im marktüblichen Rahmen liegen, der Gewinnanstieg jedoch stärker in die zweite Hälfte der Dekade rutschen dürfte als zuvor erwartet. Das Unternehmen peilt für 2030 ein organisches Umsatzwachstum auf 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro an. Das wäre mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu den mindestens 1,3 Milliarden …