Der DAX hat zum Wochenstart wieder etwas zulegen können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 23.239,18 Zählern aus dem Handel. In etwa auf dem Niveau dürfte der DAX auch in den Handel am Dienstag starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent niedriger auf 23.218 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es weiter relativ ruhig. Easyjet, Alilbaba und HP veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Konjunkturseitig stehen am Nachmittag in den USA die Erzeugerpreise für ...

