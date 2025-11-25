Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 25
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.07
|Shrs:
|114,000,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,470
|10,476
|09:33
|10,464
|10,474
|09:33
|Zeit
