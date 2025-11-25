Elon Musk hat auf X seine aggressiven KI-Pläne enthüllt: Der Tesla-Chef will mehr KI-Chips bauen als die gesamte Konkurrenz zusammen. An der Börse schossen die Aktien zu Wochenbeginn ordentlich in die Höhe. Der Autobauer Tesla hat zu Wochenbeginn einen kräftigen Kurssprung verzeichnet, nachdem CEO Elon Musk am Wochenende die ambitionierten Pläne des Unternehmens im hart umkämpften Sektor der Künstlichen-Intelligenz-Chips bekräftigt hatte. Musk verkündete auf X, dass Tesla ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.