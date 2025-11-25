Mitteilung der Planethic Group AG:
Planethic Group schärft Wachstumsstrategie: Erfolgreicher Serienunternehmer und Großaktionär Sascha Voigt wird CEO
Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ),stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase und untermauert ihre strategische Ausrichtung mit einem klaren Führungsimpuls. Nach der am vergangenen Freitag veröffentlichten Veränderung im Vorstand übernimmt Sascha Voigt, bislang stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die Verantwortung als CEO, um die Skalierung der Mililk-Technologie, die Monetarisierung des IP-Portfolios und profitables Wachstum voranzutreiben.
