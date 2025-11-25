Datum der Anmeldung:
21.11.2025
Aktenzeichen:
B11-84/25
Unternehmen:
Tsubakimoto Chain Co, Osaka (JPN); mittelbarer Anteilserwerb an der iwis-daido LLC, Dover (USA) durch den Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Daido Kogyo Co., Ltd., Ishikawa (JPN)
Produktmärkte:
Steuerketten für Verbrennungsmototren, Steuerkettensysteme für Kfz
21.11.2025
Aktenzeichen:
B11-84/25
Unternehmen:
Tsubakimoto Chain Co, Osaka (JPN); mittelbarer Anteilserwerb an der iwis-daido LLC, Dover (USA) durch den Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Daido Kogyo Co., Ltd., Ishikawa (JPN)
Produktmärkte:
Steuerketten für Verbrennungsmototren, Steuerkettensysteme für Kfz
© 2025 Bundeskartellamt