Anzeige
Mehr »
Dienstag, 25.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldrausch 2.0: 60% Insideranteil - warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
25.11.25 | 11:04
48,200 Euro
-0,45 % -0,220
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
48,14048,22011:09
48,18048,20011:08
Dow Jones News
25.11.2025 09:51 Uhr
75 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / 3. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / 3. Zwischenmeldung

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / 3. Zwischenmeldung

Wien (pta000/25.11.2025/09:20 UTC+1)

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und -- 7 Abs 2 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018.

3. Zwischenmeldung zum begrenzten Aktienrückerwerb für Aktien der OMV Aktiengesellschaft, ISIN: AT0000743059

Im Zeitraum von 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat OMV in Summe 357.899 Aktien im Rahmen des am 20. Oktober 2025 veröffentlichten begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms erworben. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug: 

Datum       Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien    Gewichteter Durchschnittskurs   Aggregiertes Volumen 
         (Stück)                 (EUR)               (EUR) 
17. November 2025 76.000                  48,6918              3.700.575,62 
18. November 2025 76.000                  48,0007              3.648.054,50 
19. November 2025 78.000                  48,6493              3.794.646,92 
20. November 2025 78.000                  48,6118              3.791.717,96 
21. November 2025 49.899                  48,0449              2.397.393,82

Seit dem Beginn des begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms am 3. November 2025 wurden somit in Summe 1.000.000 Aktien erworben. Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der OMV beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https:// www.omv.com/de/investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen veröffentlicht.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764058800935 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 03:20 ET (08:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.