Der KI-Gigant Nvidia steht nachbörslich unter Druck. Grund sind Berichte, wonach Meta ab 2027 verstärkt auf Googles eigene KI-Chips setzen könnte. Die Aussicht auf einen Technologiewechsel sorgt für Unruhe am Markt - und stärkt die Fantasie rund um Alphabet. Die Nvidia-Aktie ist nach Börsenschluss spürbar gefallen. Hintergrund sind Berichte, wonach Meta den Einsatz von Googles Tensor Processing Units (TPUs) in Erwägung zieht. Das Unternehmen hatte bereits im August einen Cloud-Computing-Vertrag im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de