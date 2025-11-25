Eco Stor lässt seinen Batteriegroßspeicher Schuby durch Alpiq und ein neues Geschäftsmodell namens Tolling vermarkten. Dabei erhält das Unternehmen für die ersten fünf Jahre garantierte Umsätze. Batteriespeicher-Entwickler Ecostor hat mit Alpiq eine Vereinbarung zur Vermarktung des Batteriegroßspeichers (BESS) Eco Power Two in Schuby geschlossen. Wie die Beteiligten mitteilte, handelt es sich dabei um einen sogenannten Tolling-Vertrag. Dies sei ein Geschäftsmodell, das sowohl Stabilität als auch ...

