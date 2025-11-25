thyssenkrupp nucera liefert vorläufig für 2024/25 845 Mio. € Umsatz (Vj. 862 Mio. €) und ~2 Mio. € EBIT (Vj. -14 Mio. €) - damit leicht unter der zuletzt avisierten Umsatzspanne (850-920 Mio. €), aber am oberen Ende des EBIT-Guidance-Bands (-7 bis 7 Mio. €). Wichtig: Der Free Cashflow ist positiv, die Finanzierung bleibt aus dem operativen Geschäft gesichert. In einem eingetrübten Umfeld ist das ein solider Beleg für Kosten- und Projektdisziplin. "Die Lage auf dem Markt für grünen Wasserstoff ist im Berichtsjahr noch herausfordernder geworden. Die Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin