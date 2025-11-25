Die Aktie von DroneShield Ltd. stürzte nach ihrem kometenhaften Aufstieg heftig ab. Jetzt sprang der Kurs plötzlich zweistellig. Ist der Kurserholung zu trauen? Bis Oktober 2025 war die australische DroneShield-Aktie der Highflyer unter den Rüstungswerten: Starkes Wachstum und bedeutsame Großaufträge gingen mit einer entsprechend euphorischen Bewertung einher. Doch seither häufen sich Negativschlagzeilen: Führungsprobleme, Insiderverkäufe, Kursrückgänge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE