Nach ihrem dramatischen Kurssturz in den letzten Wochen feiert die DroneShield-Aktie diese Woche einen Mega-Rebound. Am gestrigen Montag legte der Kurs des Drohnenabwehrunternehmens bereits um über +7% zu und am Dienstagmorgen schießt die Aktie um +25% in die Höhe. Erfolgt der Rebound zu Recht und können sich Anleger auf eine Fortsetzung einstellen? Ein neuer Auftrag DroneShield-Aktionäre dürfen ein wenig aufatmen. Nachdem das australische Rüstungsunternehmen ...

