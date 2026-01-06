Und schon wieder geht es in die Vollen. Hatte das letzte Jahr in Sachen Rendite für KI-, Rüstungs- und Silbertitel ein Sonnenschein-Szenario gezeigt, so laufen diese Titel im neuen Jahr sogar noch weiter. Gerüchte über eine physische Silberknappheit wurden jetzt von Lagerstellen der Terminbörsen bestätigt. Damit könnte sich die "Oneway-Bewegung" bei strategischen Metallen fortsetzen. Gerüchteweise dehnt sich die Nicht-Verfügbarkeit sogar auf eine Reihe von Industriemetallen aus. Denn China reguliert als größter Produzent dieser Rohstoffe seine Exporte und lenkt Ressourcen zur eigenen Industrie um. Vieles ist nicht spruchreif, die jüngste Kursexplosion auf über 12.000 USD bei Kupfer spricht aber Bände. Anleger sollten ihre Allokationen diversifiziert verstärken, um bei den wichtigsten Events dabei zu sein!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de