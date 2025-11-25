Schwalbach (ots) -Am 20. und 21. November fand zum 30. Mal der RTL-Spendenmarathon zugunsten von Kindern und Familien in Not statt. Procter & Gamble engagiert sich zum zwölften Mal in Folge für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und bucht erneut eine komplette Werbeinsel zugunsten der Spendenaktion. Darüber hinaus spendet das Unternehmen über seine Initiative GemeinsamStärker 1 Million Euro für Kinder-Förderprojekte.Procter & Gamble spendet 1 Million Euro für Kinder-FörderprojekteP&G engagiert sich als langjähriger Partner der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. aktiv für die Förderung von Kindern und Familien. Im Rahmen des 30. RTL-Spendenmarathons überreichte Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G DACH, am Freitag live im Studio in Köln einen Spendenscheck in Höhe von 1 Million Euro. Das Geld kommt verschiedenen Förderprogrammen zugute.Zudem hat sich während des diesjährigen Spendenmarathons ein Team von knapp 90 P&G Mitarbeitenden gemeinsam mit Joey Kelly der "24h Geburtstags-Challenge" gestellt. Für den guten Zweck haben sie auf dem RTL-Gelände in Köln 24 Stunden lang einen Parcours mit Hindernissen wie Eierlauf, Sackhüpfen und Bobbycar-Rennen gemeistert - und damit ein starkes Zeichen für Kinder und Familien in Not gesetzt.5 Jahre Gesellschaftliches Engagement mit der P&G-Initiative GemeinsamStärkerUnter dem Dach GemeinsamStärker setzt sich P&G gemeinsam mit starken Handelspartnern für ein besseres gesellschaftliches Miteinander und soziale Inklusion in Deutschland und Österreich ein. GemeinsamStärker wurde im März 2020 ins Leben gerufen und unterstützt soziale und nachhaltige Projekte in Deutschland und Österreich, um Menschen dabei zu unterstützen, Krisen zu bewältigen. Der Spendenmechanismus ist denkbar einfach: Mit jedem Kauf eines P&G Produktes bei einem teilnehmenden Händler im Aktionszeitraum wächst der Spendentopf.In den letzten 5 Jahren wurden so insgesamt über 5 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt und über die Zusammenarbeit mit der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. an über 20 verschiedene Förderprojekte und Hilfsaktionen aus den Bereichen soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung & Inklusion sowie Nachhaltigkeit verteilt.Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und Moderator des RTL-Spendenmarathon, sagt: "30 Jahre RTL-Spendenmarathon, das ist eine Geschichte von Hoffnung und Hilfe, Vertrauen und Zusammenhalt und entschlossenem Einsatz für Kinder in Not. Dass Procter & Gamble nun schon zum zwölften Mal mit einer kompletten Werbeinsel und viel persönlichem Engagement der Mitarbeitenden an unserer Seite steht, macht uns sehr glücklich - und damit auch viele Kinder. Gemeinsam können wir das Leben von Kindern nachhaltig verändern. Für diese treue Partnerschaft und das große Vertrauen bedanke ich mich von Herzen im Namen der Stiftung RTL und vor allem im Namen der Kinder, denen wir damit eine bessere Zukunft ermöglichen."Gabriele Haessig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble, ergänzt: "Es berührt mich jedes Jahr aufs Neue zu sehen, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Der RTL-Spendenmarathon ist mehr als eine Spendenaktion - er ist ein Zeichen dafür, was entsteht, wenn Menschen füreinander da sind. Verantwortung zu übernehmen, heißt für uns, langfristig an der Seite derjenigen zu stehen, die Hilfe brauchen. Daher sind wir auch beim 30. RTL-Spendenmarathon erneut mit einer ganzen Werbeinsel dabei - und selbstverständlich auch darüber hinaus als Team bei der 'Kelly Challenge' und mit einem Spendencheck."2025 stehen zwei Förderprogramme besonders im Fokus:250.000 EUR gehen an das Projekt "Beweg dich schlau" - Ein Programm der Felix Neureuther Stiftung"Beweg dich schlau!" verfolgt das Ziel, Freude an Bewegung zu vermitteln und den Grundstein für ein gesundheitsorientiertes Leben zu legen. Das wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Bewegungs- und Bildungsprogramm richtet sich an Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen sowie Unterkünfte für Geflüchtete und aktiviert durch spielerische Bewegungsübungen Kopf und Körper gleichzeitig. Das Programm fördert die physische Gesundheit, mentale Ausgeglichenheit und kognitive Leistungsfähigkeit.Pampers Preemie Protection: 100.000 EUR gehen an Projekte zur Unterstützung von Frühchen und ihren FamilienPampers hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Babys bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Daher unterstützen Pampers und das Pampers Werk Euskirchen auch den diesjährigen Spendenmarathon mit Hilfsangeboten für Frühchen: So kommt eine Spende über 100.000 Euro der Unterstützung von Frühchen und ihren Familien zu Gute. Im Einzelnen können damit zahlreiche alltagsnahe Angebote, wie z.B. Hausbesuche und Beratungen für besonders belastete Familien, online und telefonische Angebote wie z. B. 