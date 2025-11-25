Der große Batteriespeicher mit 103,5 Megawatt Leistung soll Mitte nächsten Jahres ans Netz gehen. Für fünf Jahre erhält der Schweizer Energiekonzern die Exklusivrechte zur Optimierung des Batteriespeichers für Netzstabilisierungsdienste und am Strommarkt. Eco Stor und Alpiq haben einen Tolling-Vertrag für den Batteriespeicher mit 103,5 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität im norddeutschen Schuby geschlossen. Der Batteriespeicher befindet sich noch im Bau und soll Mitte kommenden Jahres ans Netz gehen. Kern der Tolling-Vereinbarung sei, dass einerseits Eco Stor für fünf Jahre feste ...

