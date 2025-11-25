Bis zu 26,9 g/t Gold: Neueste Bohrergebnisse befeuern Sitka Golds Yukon-Story weiter!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold liefert im Yukon: bis 26,9 g/t Gold auf dem RC Gold-Projekt, Blackjack verlängert, Saddle Zone oberflächennah erweitert und neues Ziel "Blackjack South" entdeckt - alles innerhalb der konzeptionellen Grube.

Sitka Gold (TSX-V: SIG / FSE: 1RF) meldet einmal mehr starke Bohrergebnisse von seinem RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon! Die neuen Daten aus dem Blackjack-Gebiet erweitern den bekannten Umfang der Goldmineralisierung, dehnen die Saddle Zone aus, deuten auf zudem auf eine tiefere, höhergradige Zone bei Saddle hin und liefern mit Blackjack South einen neuen mineralisierten Bereich rund 300 Meter südlich der aktuellen Ressourcengrenze - alles innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle des Blackjack-Golddepots!

Im Fokus der aktuellen Meldung von Sitka Gold stehen mehrere Bohrungen im Bereich der Blackjack-Lagerstätte. Besonders hervorgehoben wird Bohrloch DDRCCC-25-099, das am Rand der bestehenden Ressourcenschätzung 310,0 Meter mit durchschnittlich 0,61 Gramm Gold je Tonne durchteuft hat. Innerhalb dieses äußerst mächtigen Vererzungsabschnitts weisen 172,4 Meter 0,90 Gramm Gold je Tonne auf und darunter befinden sich 26,8 Meter mit 1,04 Gramm und ein 33,4-Meter-Intervall mit 2,40 (!) Gramm Gold je Tonne.

Neueste Bohrergebnisse befeuern Sitka Golds Yukon-Story weiter!

