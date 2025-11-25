Feldtests mit Forton-Gewerbespeichern sorgen laut Hersteller Tesvolt beim Energiehandel für hohe Erlöse. Das Unternehmen bündelt Speicher zu einer virtuellen Großbatterie. Der Batterieproduzent Tesvolt berichtet über positive Feldtests für seinen neuen Batteriespeicher Forton, der sich an Gewerbekunden richtet. Demnach hat das Unternehmen aus Lutherstadt Wittenberg den Outdoorspeicher in zehn verschiedenen Kundenprojekten getestet. Die Batteriesysteme, die rein für den Energiehandel genutzt wurden, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.