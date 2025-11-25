EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalie

JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik



25.11.2025 / 13:54 CET/CEST

Der Aufsichtsrat gibt bekannt, dass Dr. Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und die JENOPTIK AG nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.



Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Dr. Traeger ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wird nun eine strukturierte Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin beginnen.





Kontakt:

Andreas Theisen

Leiter Investor Relations

Tel. 03641-652291



