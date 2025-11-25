Zürich - Axpo hat den Bau eines Solarportfolios aus vier Parks mit insgesamt 200 Megawatt (MW) Leistung in der spanischen Provinz León abgeschlossen. Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für die nachhaltige Energiezukunft und stärkt Axpos führende Position im Bau grosser Photovoltaikprojekte in ganz Europa. Nach rund einem Jahr Bauzeit hat Axpo ihr grösstes Solarportfolio «Vilecha» in Spanien abgeschlossen. Vilecha besteht aus vier Photovoltaik-Anlagen ...

