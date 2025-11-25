Analysten drehen am Rating-Karussell: Nvidia und Alibaba steigen dank KI-Power auf, während Microsoft und Eli Lilly trotz starker Zahlen abrutschen. Was hinter den neuen Bewertungen steckt. Analysten auf der Plattform Seeking Alpha haben mehrere große Technologiewerte neu bewertet und dabei deutliche Akzente bei künstlicher Intelligenz (KI) und E-Commerce gesetzt. Nvidia und Alibaba wurden heraufgestuft, während Microsoft und Eli Lilly trotz robuster Kennzahlen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de