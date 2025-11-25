Alibaba hat am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen übertroffen. Besonders stark präsentierte sich einmal mehr die Cloud-Sparte, in welcher man den Umsatz deutlich steigern konnte. Die Aktie reagiert am Nachmittag mit einem Kurssprung um mehr als drei Prozent.Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozent auf umgerechnet 34,9 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über den Analystenerwartungen von 34,2 Milliarden Dollar.Besonders im Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
