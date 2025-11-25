KI-Aktien im Umbruch?: Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und Alibaba mit Zahlen

Alphabet sorgt weiter für Schlagzeilen. Nicht nur das KI-Modell Gemini ist in aller Munde, auch die TPUs, auf denen es läuft, werden beliebter. Meta scheint interessiert, Broadcom jubelt, Nvidia und Softbank weinen.Die Deutsche Bank gerät in den Fokus der Anleger, da die Europäische Zentralbank (EZB) Vorwürfe eines ehemaligen Mitarbeiters überprüft. Demnach soll die Bank durch die Handhabung des sogenannten "Nettings" Risiken in ihrer Bilanz herunterspielen und somit ein zu rosiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit abgeben. Die EZB hat in den vergangenen Monaten bereits Anfragen zu Netting, Kapitalregeln und der Behandlung von Sicherheiten gestellt und prüft, ob formelle Maßnahmen folgen. …

