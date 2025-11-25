Anzeige
WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
25.11.25 | 15:42
29,900 Euro
+1,25 % +0,370
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,82029,83515:58
29,76029,77515:55
Markus Weingran
25.11.2025 15:27 Uhr
263 Leser
Artikel bewerten:
(0)

KI-Aktien im Umbruch?: Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und Alibaba mit Zahlen

Alphabet sorgt weiter für Schlagzeilen. Nicht nur das KI-Modell Gemini ist in aller Munde, auch die TPUs, auf denen es läuft, werden beliebter. Meta scheint interessiert, Broadcom jubelt, Nvidia und Softbank weinen.Die Deutsche Bank gerät in den Fokus der Anleger, da die Europäische Zentralbank (EZB) Vorwürfe eines ehemaligen Mitarbeiters überprüft. Demnach soll die Bank durch die Handhabung des sogenannten "Nettings" Risiken in ihrer Bilanz herunterspielen und somit ein zu rosiges Bild ihrer finanziellen Gesundheit abgeben. Die EZB hat in den vergangenen Monaten bereits Anfragen zu Netting, Kapitalregeln und der Behandlung von Sicherheiten gestellt und prüft, ob formelle Maßnahmen folgen. …

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.