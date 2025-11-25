Die Aktie der Allianz, die innerhalb des DAX mit über acht Prozent am drittstärksten gewichtet ist, entwickelte sich 2025 deutlich besser als der Leitindex. Am Montag bestätigte nun ein Analyst sein besonders hohes Kursziel. Während der DAX seit Jahresanfang um fast 17 Prozent zugelegt hat, gelang dem Versicherungswert Allianz mit über 22 Prozent eine markante Outperformance. Doch in den vergangenen Jahren ging es bei dem Münchener Versicherungsriesen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.