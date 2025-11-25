Die Aktie der Allianz, die innerhalb des DAX mit über acht Prozent am drittstärksten gewichtet ist, entwickelte sich 2025 deutlich besser als der Leitindex. Am Montag bestätigte nun ein Analyst sein besonders hohes Kursziel. Während der DAX seit Jahresanfang um fast 17 Prozent zugelegt hat, gelang dem Versicherungswert Allianz mit über 22 Prozent eine markante Outperformance. Doch in den vergangenen Jahren ging es bei dem Münchener Versicherungsriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE