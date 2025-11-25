Im Streit zwischen dem Hedge-Fonds-Investor Michael Burry und der KI-Branche hat Burry ein bislang unbekanntes Memo zitiert, das Nvidia als Argumentationshilfe an Bank-Analysten verschickt haben soll. Er halte an seinen Vorwürfen fest, schreibt Burry. Die Nvidia-Aktie von Nvidia gibt am Dienstag zeitweise fast sechs Prozent ab, nachdem bekannt wurde, dass der KI-Chipriese ein Memo an diverse Bankanalysten verschickt haben soll, in dem Nvidia eine ...

