Der Big-Short-Investor sieht Nvidia an einem gefährlichen Punkt der KI-Euphorie und warnt vor Strukturen wie zur Dotcom-Zeit. Mit seinem Cisco-Vergleich trifft er einen wunden Punkt des Marktes.Michael Burry verschärft seine Kritik an Nvidia und hält auch nach deutlicher Gegenwehr des Unternehmens an seinen Warnungen fest. Der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor hatte Nvidia zuletzt wegen aus seiner Sicht riskanter KI-Investitionen, zirkulärer Finanzierungsstrukturen und fragwürdiger bilanzieller Effekte kritisiert. Nvidia reagierte darauf laut Barron's mit einem Memo an Analysten, in dem das Unternehmen die Vorwürfe zurückwies. Burry erklärte anschließend auf X, er stehe zu …