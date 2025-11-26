EQS-News: Hexaware Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Hexaware gibt ein starkes Debüt in der Whitelane Research German IT Sourcing Study 2025



LONDON, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies (NSE: HEXT), ein globaler Anbieter von IT-Services und IT-Lösungen, hat heute sein starkes Debüt in der Whitelane Research German IT Sourcing Study 2025 gegeben. Das Unternehmen wurde auf Grundlage direkter Rückmeldungen seiner Kundschaft als einer der führenden Anbieter im deutschen Markt eingestuft. Whitelane Research, Europas führendes unabhängiges Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf IT-Sourcing-Analysen, stützt seine Rankings vollständig auf die Aussagen der Kunden - ohne jegliche Bewertung durch Anbieter oder Analysten. In der "German IT Sourcing Study 2025" gaben mehr als 300 große Organisationen Feedback zu über 1000 IT-Sourcing-Beziehungen sowie zu nahezu 1000 Cloud-Plattform-Beziehungen ab. Sie bewerteten 36 IT-Service- und 12 Cloud-Plattform-Anbieter ausschließlich auf Basis der Kundenerfahrung sowie der Performance über verschiedene IT-Service-Bereiche hinweg und anhand zentraler Leistungskennzahlen (KPIs). In dieser Landschaft hat Hexaware einen bemerkenswerten ersten Auftritt zu verzeichnen. Das Unternehmen wurde in der Kategorie Innovation auf Platz zwei und bei den Transformations-KPIs auf Platz vier eingestuft. Dies spiegelt die Anerkennung seiner Kunden für die Fähigkeit wider, Veränderungen zu unterstützen und neue Ideen sowie Technologien in laufende Umgebungen einzubringen. Hexaware wurde außerdem beim Preisniveau auf Platz vier eingestuft eingestuft, was darauf hindeutet, dass Kunden die Dienstleistungen von Hexaware als wettbewerbsfähig und an den Marktstandards orientiert ansehen. "Unser Debüt in der deutschen Studie mit starken Platzierungen ist ein wichtiger Meilenstein in Kontinentaleuropa. Es zeigt, dass Kunden in Deutschland schätzen, wie wir disziplinierte Umsetzung, wirkungsvolle Veränderungen und faire kommerzielle Bedingungen miteinander verbinden", sagte Amrinder Singh, Präsident sowie Leiter EMEA & APAC bei Hexaware. Shreyas Vasanth Kumar, leitender Bereichsleiter und Leiter Kontinentaleuropa bei Hexaware, ergänzte: "Deutschland ist ein anspruchsvoller Markt, und dieses Debüt zeigt, dass unser Ansatz Anklang findet. Dass wir bei Innovation und Transformation zu den führenden Anbietern gehören, bestätigt, dass uns Kunden als Partner für Modernisierung sehen, der Kosten und Risiken im Griff hat." "Mit Hexaware gestalten wir ein zukunftsfähiges Unternehmen, getragen von Kosteneffizienzen, spezialisierter Expertise und skalierbarer Bereitstellung - alles verankert in einer Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Zielen basiert. Hexaware hat unsere Vision für die Berner IT verstanden und dabei geholfen, sie mit klar erkennbarem Mehrwert umzusetzen", sagte Heinz Bruhn, Direktor Infrastruktur- und Kollaborationsdienste, The Berner Group. "Hexawares erster Auftritt in der German IT Sourcing Study zeigt eine durchgehend wettbewerbsfähige Performance über zentrale Dimensionen hinweg. Starke Platzierungen in mehreren Kategorien spiegeln ein ausgewogenes Verhältnis von Wert, Veränderungsfähigkeit und Serviceerfahrung für ihre deutschen Kunden wider", erklärte Alex van den Bergh, Leiter Forschung Europa, Whitelane Research. Neben diesen Hauptergebnissen schnitt Hexaware auch in anderen Bereichen gut ab, darunter bei der Servicebereitstellung, der Qualität der Kundenbetreuung und der allgemeinen Zufriedenheit. Lesen Sie hier mehr über die Studie IT-Sourcing 2025 in Deutschland. Informationen zu Hexaware Hexaware ist ein globales Unternehmen für Technologie- und Geschäftsprozessdienste. Jeden Tag wachen Hexawarians mit einem einzigen Ziel auf: durch großartige Menschen und Technologie ein Lächeln zu erzeugen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützen wir Unternehmen weltweit dabei, digitale Transformation in großem Umfang und hoher Geschwindigkeit umzusetzen, indem wir sie dabei begleiten, ihre Technologie- und Geschäftsprozesse aufzubauen, zu transformieren, zu betreiben und zu optimieren. Erfahren Sie mehr über Hexaware auf https://hexaware.com . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

