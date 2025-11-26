Nicht nur die Börsen sind hoch getaktet! Gerade an Tagen, wenn Nvidia seine Quartalszahlen berichtet, ist das Nervenkostüm der Anleger nebst Strom-Infrastruktur gut ausgelastet. Denn die ganze Welt blickt auf den Wegbereiter der KI-Infrastruktur, der im Oktober die magische Grenze von 5 Billionen USD Marktkapitalisierung erreicht hat. Recht schnell ging es dann wieder auf 4,5 Billionen USD nach unten, seither ist der Handel mit KI-nahen Titeln an der NASDAQ eher von Gewinnmitnahmen geprägt. Die Einbahnstraße scheint vorüber, naja sie hat auch nun schon 3 Jahre auf dem Buckel. Für folgende drei Titel ergeben sich aktuell interessante Einstiegspunkte. Lesen sie genauer!

Den vollständigen Artikel lesen ...