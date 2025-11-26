Graubündner Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Bankrätin der Graubündner Kantonalbank gewählt



26.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung vom 26. November 2025 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR) Die Bündner Regierung hat Michèle Hess als Bankrätin der Graubündner Kantonalbank gewählt. Michèle Hess tritt das Amt per 1. April 2026 an. Gemäss Gesetz über die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist die Regierung für die Wahl des siebenköpfigen Bankrats zuständig. Als neues Mitglied hat sie Michèle Hess für die Amtsperiode vom 1. April 2026 bis 31. März 2030 gewählt. Die Wahl von Michèle Hess erfolgt aufgrund ihrer langjährigen und ausgewiesenen Erfahrung im Bank- und Finanzbereich (Finanzmarktrecht, Bankenaufsicht, regulatorisches Umfeld, Compliance und Corporate Governance). Michèle Hess ist seit 2025 Executive Director von hs-consult in Zürich. Davor war sie 11 Jahre Leiterin des Bereichs Financial Services Compliance & Regulations Advisory bei PricewaterhouseCoopers in Zürich sowie acht Jahre bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (vormals Eidgenössische Bankenkommission EBK) tätig. Zudem ist sie Präsidentin bzw. Mitglied des Verwaltungsrats bei zwei weiteren Instituten im Finanzbereich. Michèle Hess studierte an der Universität St. Gallen HSG Recht und ist Rechtsanwältin. Sie absolvierte verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen Leadership, regulatorische Themen und neue Technologien. Die laufend erforderliche Erneuerung des Bankrats erfolgt unter Berücksichtigung der Vorgaben der FINMA, den kantonalen Corporate Governance-Vorgaben und des Anforderungsprofils der Regierung für die Mitglieder des Bankrats. Die GKB hat die aufsichtsrechtliche Genehmigung bei der FINMA beantragt. Michèle Hess folgt auf Ines Pöschel, welche nach Ablauf ihrer zweiten Amtsperiode per Ende März 2026 aus dem Bankrat ausscheiden wird. Nach acht Jahren engagierter Tätigkeit hat sie entschieden, sich nicht für eine dritte vierjährige Amtsperiode zur Verfügung zu stellen. Die Regierung dankt ihr bereits jetzt für ihre langjährige sehr wertvolle und erfolgreiche Tätigkeit als Mitglied des Bankrats der Graubündner Kantonalbank. Auskunftsperson:

Regierungsrat Martin Bühler, Vorsteher Departement für Finanzen und Gemeinden, Tel. +41 81 257 32 05 (erreichbar von 11.00 bis 12.30 Uhr), E-Mail Martin.Buehler@dfg.gr.ch Graubündner Kantonalbank.

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht - für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Die GKB ist in allen Regionen Graubündens präsent und mit über 1'000 Mitarbeitenden eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Neben ihren wirtschaftlichen Aktivitäten zeigt die Bank ihr Engagement durch Sponsoring, den GKB Engagement-Fonds, ihre Kunstsammlung und ihre Freiwilligenarbeit.



Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG und der Albin Kistler AG. Zudem ist sie Alleinaktionärin der BZ Bank Aktiengesellschaft. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Am Geschäftsergebnis 2024 partizipierte der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung der Staatsgarantie mit 103.7 Millionen Franken ( report.gkb.ch ).

