NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte am Mittwoch seine Ergebnisschätzungen für den Panzergetriebe-Hersteller im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Die seitherige Kurskorrektur biete aber wieder eine Einstiegschance./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000RENK730

