Das Instrument ZOF JP3436120004 SBI HOLDINGS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 27.11.2025The instrument ZOF JP3436120004 SBI HOLDINGS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.11.2025 and ex capital adjustment on 27.11.2025Das Instrument PYR DE000A2G8ZX8 PYRUM INNOV.AG NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025The instrument PYR DE000A2G8ZX8 PYRUM INNOV.AG NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.11.2025Das Instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 27.11.2025The instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.11.2025 and ex capital adjustment on 27.11.2025Das Instrument E3B FR0010221234 EUTELSAT COMMS EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025The instrument E3B FR0010221234 EUTELSAT COMMS EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.11.2025Das Instrument EXJ DE000A1E89S5 READCREST CAPITAL AG O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 27.11.2025The instrument EXJ DE000A1E89S5 READCREST CAPITAL AG O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.11.2025 and ex capital adjustment on 27.11.2025Das Instrument 64K GB0009390070 VOLEX PLC LS -,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 27.11.2025The instrument 64K GB0009390070 VOLEX PLC LS -,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.11.2025 and ex capital adjustment on 27.11.2025Das Instrument 6SD KYG236271055 SHELF DRILLING LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.11.2025The instrument 6SD KYG236271055 SHELF DRILLING LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.11.2025