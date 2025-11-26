Thalwil - Der Kauf von U-Blox durch Advent International ist unter Dach und Fach. Der Finanzinvestor hat die Transaktion nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen vollzogen. Advent hält mehr als 98 Prozent der Aktien. Die nächsten Schritte seien der Squeeze-out der nicht angedienten Anteile sowie die anschliessende Dekotierung von der Schweizer Börse, teilte U-Blox am Mittwoch mit. Die neue Führungsspitze, bestehend aus Andreas Thiel und Camila ...

