ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3000 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Briten gehe im Sprint etwas die Luft aus, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Shell spiele weiter eine Rolle in jedem Energieportfolio. Nach ihrer guten Kursentwicklung seien die Aktien allerdings nicht mehr günstig und es kämen mittelfristig einige Herausforderungen auf den Konzern zu. In einem Marktabschwung hätte Shell aber die besten Defensivqualitäten./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84





© 2025 dpa-AFX-Analyser