LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der deutschen Telekombranche nähmen bei geringerem Wachstum die Konsolidierungsoptionen zu, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagabend. Diesbezüglich sieht er vor allem bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet Chancen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005089031

