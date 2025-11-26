Nach den starken Kursverlusten von Juni bis Anfang August, scheint die Carl Zeiss Meditec-Aktie ISIN: DE0005313704 ihren Boden gefunden zu haben. Der Bereich um 40,00 Euro hat sich in den vergangenen Monaten als stabil erwiesen, seit dem letzten Tief am 18. November sieht man einen kleinen Aufwärtstrend. Die gleitenden Durchschnittslinien für 38- und 100-Tage wurden gestern und heute überwunden, zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie bei 46,10 ...

