München (ots) -- Primetime: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 6,8 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,1 % (14-49)RTLZWEI kann erneut einen guten Dienstag verzeichnen, der besonders durch die gezeigten Sozialreportagen überzeugte. Der Grünwalder Sender erzielte einen Tagesmarktanteil von 5,1 % in der werberelevanten Zielgruppe.In einer neuen Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" trafen in der gestrigen Primetime die bekannten Gesichter Carola und Chris aufeinander. Dieses Treffen der "Legenden" konnte 6,8 % des Publikums (14-49) für sich gewinnen, in der jüngeren Zielgruppe machte die Folge stolze 15,2 % MA.Ein solider Vorabend mit 5,1 % MA für "Hartz Rot Gold" um 17 Uhr und 5,5 % MA bei den 14- bis 49-jährigen für "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" um 18 Uhr trug ebenfalls zum erfolgreichen Dienstag bei RTLZWEI bei.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 25.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 26.11.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6166432