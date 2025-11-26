Ein unerwarteter Hauptgewinn während einer Dienstreise entwickelte sich für einen Praktikanten schnell zum Albtraum. Statt Freude über die Hardware folgte ein bizarres Ultimatum und die Kündigung. Es klingt zunächst wie der Traum vieler Hardware-Enthusiast:innen. Ein junger Praktikant eines Unternehmens aus dem chinesischen Shanghai durfte am 14. November 2025 an einer Veranstaltung des Chipherstellers Nvidia teilnehmen. Doch was als glückliche Fügung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.