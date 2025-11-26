EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Stabilus SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025
Ort: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025
Ort: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025
Ort: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025
Ort: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Internet:
|group.stabilus.com
