NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih



