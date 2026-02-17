Nachdem der DAX am heutigen Dienstag noch im Minus in den Handel gestartet war, konnte er sich im Tagesverlauf immer weiter nach oben arbeiten. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.998,40 Zählern knapp unter der 25.000er-Marke aus dem Handel. Der MDAX legte 0,3 Prozent zu auf 31.444,33 Punkte. Und der SDAX verzeichnete ein Plus von 0,3 Prozent auf 17.846,06 Punkte.Klarer Top-Gewinner im DAX war die Aktie von Bayer mit plus 7,4 Prozent. Das Papier zog am Nachmittag kräftig an. Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär