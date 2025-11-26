Fenebrutinib heißt das Zauberwort, welches die Aktien von ROCHE heute in die Höhe katapultiert. Warum? Mit dem so benannten Medikamentenkandidat zur Behandlung von zwei unterschiedlichen Formen der Multiplen Sklerose hat man in den jeweils zulassungsrelevanten klinischen Studien die gesteckten primären Ziele erreicht - zum einen eine Verringerung der Krankheitsschübe und zum anderen die Verzögerung des Fortschreitens der Behinderung. In einer separaten Phase-3-Studie bei Patienten mit primär progredienter MS erreichte Fenebrutinib laut ROCHE ebenfalls das primäre Ziel. Das Unternehmen rechnet damit, in der ersten Hälfte 2026 Daten aus einer zweiten Phase-3-Studie mit Fenebrutinib bei Patienten mit schubförmiger MS zu veröffentlichen und wird dann die Einreichung aller Daten bei den Zulassungsbehörden prüfen. Wohl denn!



