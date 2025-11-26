Die Aktie der Deutschen Börse hat in diesem Jahr einen langen Abstieg hinter sich. Vom Allzeithoch bei 294,30 Euro Anfang Mai ging es stetig bergab. Nun hat das Papier eine Gegenbewegung gestartet. Der Kurs steht jetzt an einer wichtigen Weggabelung.Der Kursverfall der Deutsche-Börse-Aktie seit dem Sommer ist auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Die zuletzt präsentierten Quartalszahlen des Konzerns waren zufriedenstellend, die Jahresziele lagen im Plan.Wenig verständlich ist das auch im Hinblick ...

