Momentan befindet sich die Novo Nordisk-Aktie in einer Schockstarre. Jede negative Nachricht führt zu einem massiven Kursrückgang. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei 40,50 €. Das bedeutet mehr als eine Halbierung gegenüber dem Kurs am Jahresanfang. Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Breite Produktpalette vorhanden Wegovy, ein Mittel gegen Adipositas, ist das bekannteste Produkt des dänischen Konzerns. Der Anteil am Gesamtumsatz wuchs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.