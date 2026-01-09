Die Aktie von Novo Nordisk hat sich seit dem Tief im Dezember spürbar erholt. Nach einem deutlichen Rückgang legte der Kurs zuletzt kräftig zu. Auslöser der Bewegung waren vor allem produktseitige Neuigkeiten. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, ob die Dynamik nachhaltig ist oder eine erneute Korrektur droht.Zulassung der Wegovy-Pille stützt den Kurs Der jüngste Kursanstieg ist maßgeblich auf die Markteinführung einer oralen Version des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de