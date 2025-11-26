Nachdem Novo Nordisk zu Wochenbeginn für eine Enttäuschung bei der Alzheimer-Forschung gesorgt hatte, steht das Unternehmen nun wieder in den Schlagzeilen - diesmal aber positiv. Die Dänen meldeten am Dienstag überzeugende Resultate der Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff Amycretin bei Typ-2-Diabetes-Patienten. Sämtliche Verluste vom Wochenbeginn sind nun nahezu wieder ausgeglichen.Innerhalb von 36 Wochen erzielten die Teilnehmer laut Konzernangaben eine deutliche Gewichtsreduktion von bis zu 14,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär